 Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua espera dominar os sprints e talvez algo mais

Gustavo Veloso deu a conhecer a sua equipa no dia em que festejou 43 anos e planeia época de "continuidade" após uma de estreia em que teve a segunda equipa mais vitoriosa em Portugal.

Há um ano, Gustavo Veloso trocou a bicicleta pelo carro da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, como solução definitiva para o lugar do falecido criador da equipa, Pedro Silva. O galego, que acabou seis Voltas a Portugal no pódio (ganhando duas), foi uma revelação como diretor-desportivo, levando uma equipa modesta a festejar sete vitórias - só a Glassdrive-Q8 teve mais -, incluindo duas na Volta, entre outros êxitos surpreendentes, como o de João Matias na montanha da Volta ao Algarve.

"Esperamos ter continuidade em relação ao que fizemos em 2022", diz Veloso, que ontem apresentou oficialmente a equipa no dia em que festejou 43 anos. Essa continuidade está patente no próprio plantel, que só teve uma mudança. "O Pedro Pinto saiu para a Efapel, a pensar crescer, deixando aqui as portas abertas. E fomos buscar um sub-23 também a pensar fazê-lo crescer, para que um dia seja pretendido", diz o técnico, referindo-se a Rafael Barbas. Os restantes, disse cedo que "eram para manter".

Sabendo que não tem uma equipa "para discutir a Volta a Portugal", mas "atletas para ficarem entre quinto e décimo", o galego não espera "milagres" na luta pelas gerais. Mas assume, ao pensar em João Matias e Leangel Linarez, ter "os dois melhores sprinters, pelo que a nossa luta continuará a ser a mesma".

Com uma visão abrangente da modalidade, o diretor-desportivo sabe que o importante é "dignificar os patrocinadores", tarefa facilitada pela grande ligação a Mortágua e pelo lado sentimental de um clube que agora tem Leonor Silva, viúva do fundador, como presidente, e o filho Xavier na equipa técnica.

No auditório do Centro de Animação Cultural de Mortágua, que encheu, o presidente da Câmara Municipal de Mortágua, Ricardo Pardal, considerou que "este é um projeto que impulsiona o nome de Mortágua, sendo para nós um orgulho continuar esta ligação com o Velo Clube do Centro, que tem cerca de 24 anos" e anunciou que "no dia do município será feita uma homenagem ao Pedro Silva, com um memorial que brevemente irá ser divulgado à comunidade".

PLANTEL: Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua

CICLISTA, IDADE, NATURALIDADE

Gonçalo Amado, 28, Vila Nova de Gaia

Rafael Barbas, 18, Gonçalo, Guarda

António Barbio, 29, Sobral M. Agraço

Gonçalo Carvalho, 25, Mortágua

Rui Carvalho, 27, Penafiel

Leangel Linarez, 25, Barinas (Venezuela)

João Matias, 31, Roriz, Barcelos

Francisco Morais, 24, Sintra

Nicolas Saenz, 25, Bogotá (Colômbia)

Ángel Sánchez, 29, Cambados (Espanha)

Bruno Silva, 34, Vilela, Paredes

Diretor-desportivo: Gustavo Veloso.

Adjunto: Xavier Silva