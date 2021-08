 Rafael Reis e Bruno Silva já asseguraram um lugar no pódio final

Redação com Lusa

A 82.ª Volta a Portugal começou em Lisboa, em 04 de agosto, e termina no domingo.

Rafael Reis (Efapel) e Bruno Silva (Antarte-Feirense) garantiram hoje, respetivamente, a vitória virtual nas classificações por pontos e da montanha, com os dois ciclistas a demonstrarem à Lusa toda a sua felicidade.

"É bom... pfff. Aconteça o que acontecer, esta já está", disse um exultante Rafael Reis, olhando para a camisola verde que hoje assegurou matematicamente, uma vez que tem 118 pontos contra os 84 do segundo classificado, o vencedor do ano passado, Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO).

O ciclista de Palmela, de 29 anos, que já venceu três etapas na 82.ª edição da prova, apenas tem de "terminar o contrarrelógio, mas não é isso que vai acontecer".

"Vou dar o meu máximo para termos referências para o Mauricio [Moreira] e, eventualmente, para ganhar a etapa", assumiu à Lusa, assegurando que vai "sair completamente a fundo" no trabalho para o seu companheiro, que é segundo da geral a 42 segundos do camisola amarela, o "portista" Amaro Antunes.

Na lista dos ciclistas mais felizes do dia está também Bruno Silva, que seis anos depois de subir ao pódio final como "rei da montanha", voltará a envergar a camisola em Viseu.

"Este suspiro é mesmo de felicidade. É das conquistas que mais gosto me dá, porque fui além dos meus limites para conquistar esta camisola. Depois de 2015, para mim, este é o momento mais alto da minha carreira", admitiu, em declarações à Lusa.

O corredor da Antarte-Feirense, de 33 anos, andou em fuga na nona etapa, que ligou hoje Boticas à Senhora da Graça ao longo das 145,5 quilómetros, e conseguiu segurar a camisola às bolinhas por apenas um ponto - somou 57 contra os 56 de Moreira, vencedor no alto do Monte Farinha.

"Nunca imaginei [que ia voltar a vencer a montanha], porque vínhamos com o objetivo do Vicente [García de Mateos] para a geral. Era o único objetivo. Fui entrando nas fugas, podia ter disputado a etapa da chegada a Fafe...Correu bem, começámos a amealhar pontos até se tornar o objetivo do dia de hoje segurar a camisola", contou.

