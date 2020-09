"Os anos são um número. Eu trabalho muito, amo o ciclismo"

Gustavo Veloso foi vencedor do prólogo e líder da geral individual da Volta a Portugal

Vencer: "Mais importante do que a amarela, foi vencer o prólogo. Fiquei três vezes em segundo [na realidade, foi segundo em 2015 e em 2014, e terceiro no ano passado], muito perto do primeiro e, hoje, foi a vez de outros ficarem bem perto de mim. Penso que [a vitória] mostra que cheguei bem à Volta. Agora, é ir dia a dia."

Amor: "Os anos passam por mim, o que acontece é que "levo-os" bem. Os anos são um número. Eu trabalho muito, amo esta modalidade. Sou uma amostra de como aos 40 anos ainda se pode andar bem. Adoro esta modalidade, sou ciclista por vocação."

A última época: "Mais do que a idade, o que me fez ter a ideia de que esta seria a última época foi sentir a cabeça cansada. No entanto, não queria, no meu último ano, passar mais tempo nos rolos do que na estrada. Ainda estou a ponderar, mas a balança está mais inclinada para continuar.

A amarela: "Esta amarela já ninguém nos tira [à W52-FC Porto]. É importante começar bem, porque a primeira parte desta Volta é a mais importante".