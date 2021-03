Novo contrato para Tadej Pogacar, vencedor da última Volta a França

Ciclista esloveno renovou com a UAE Emirates.

O esloveno Tadej Pogacar, vencedor da Volta a França em bicicleta de 2020, renovou contrato com a UAE Emirates até 2026, anunciou a equipa em comunicado, três dias depois de triunfar na Volta aos Emirados Árabes Unidos.

"Sinto-me em casa neste grupo, há uma atmosfera especial entre direção, corredores e staff. A equipa mostra muita confiança em mim, o que agradeço, e quero deixar trabalho duro quando correr com os meus companheiros", descreveu o jovem, de 22 anos, citado em comunicado.

A renovação permite à UAE Emirates segurar um dos grandes valores do ciclismo no presente e no futuro, observou o presidente, Matar Al Yabhouni, que deixou a garantia de "êxitos importantes" na linha de ambos para a frente.

"Já é a terceira vez que renovamos o contrato com Pogacar, o que demonstra o compromisso com o projeto. Estamos a criar um grupo unido", declarou o diretor, Mauro Gianetti.

Depois de se estrear em vitórias no circuito profissional com uma etapa, e a geral final, da Volta ao Algarve de 2019, o esloveno foi somando vitórias importantes: Volta à Califórnia desse ano e três etapas da Volta a Espanha, que acabou em terceiro, antes do Tour e a Volta à Comunidade Valenciana em 2020 e, já este ano, a corrida do país natal da equipa.

Na equipa em que tem disputado, quer grandes voltas, quer algumas das principais clássicas e provas de um dia, é companheiro de equipa dos portugueses Rui Costa, Ivo Oliveira e Rui Oliveira.