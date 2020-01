Kelly-InOutbuild-Oliveirense apresenta-se com desejos de afirmação

Oliveirense quer afirmar-se no pelotão nacional

Com uma imagem renovada e com novos patrocinadores, a equipa Kelly-InOutbuild-Oliveirense foi hoje apresentada e revelou ambição de ganhar e de se afirmar no pelotão nacional. Impulsionada pelo patrocínio da multinacional Kelly Services, a equipa de Oliveira de Azeméis que, pela segunda época consecutiva, vai correr com o logótipo da Oliveirense, apresentou um plantel composto por 13 corredores para estar presente nas maiores provas nacionais a começar, já em fevereiro, pela Volta ao Algarve, onde são esperadas as melhores equipas do mundo.

Embora mantendo o objetivo de continuar a promover jovens, a equipa vai, este ano, para a estrada com uma ambição redobrada. "Quer o Luís (Gomes), quer o Henrique (Casimiro), quer o Tiago (Da Silva), pela sua experiência, vão acrescentar muito a esta equipa de jovens talentos", afirmou o diretor desportivo do conjunto oliveirense, Manuel Correia, que adiou uma operação, marcada para oito dias antes, para estar presente na apresentação da equipa para a nova temporada. Na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, em Oliveira de Azeméis, Manuel Correia salientou ainda que "temos que nos começar a afirmar cada vez mais no pelotão nacional, porque temos talento para isso".

O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, enalteceu a "identidade" e o "prestígio" exibidos pela equipa Kelly-InOutbuild-Oliveirense. "Chegou a hora de se afirmarem como uma equipa que tem identidade, jovem, que se enquadra perfeitamente no nosso pelotão e que está muito bem organizada", encorajou Delmino Pereira, para quem esta equipa tem "cabeça, tronco e membros e um grande potencial para ter sucesso".

"O ano passado, estes jovens foram uns heróis e este ano vão ser ainda mais", começou por afirmar o presidente da Oliveirense, Horácio Bastos, considerando que a equipa "tem a obrigação" de dar retorno ao principal patrocinador. "Estamos a contar ganhar uma etapa da Volta a Portugal", avisou o dirigente. Também o vereador do Desporto da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, Hélder Simões, acredita no sucesso da equipa Kelly-InOutbuild-Oliveirense. "A equipa já conquistou importantes triunfos o ano passado, deixando antever, para esta nova época desportiva, muitos e muitos sucessos", destacou o autarca, que enumerou os marcos da equipa o ano passado e frisou que esses não seriam possíveis sem o papel de Manuel Correia, "figura ímpar do ciclismo nacional". Hélder Simões antevê um futuro de "vitórias" numa temporada onde os "desafios são enormes, mas o otimismo é elevado".

Pedro Lacerda, diretor geral da Kelly Services em Portugal, justificou a aposta na equipa de ciclismo da Oliveirense por considerar ser um projeto "feito de jovens ganhadores" e porque "acreditamos nas pessoas". "Estão todos os elementos conjugados para que seja uma grande parceria", concluiu Pedro Lacerda.

Plantel

Ciclistas:

André Domingues

Fábio Costa

Guilherme Mota

Hélder Gonçalves

Henrique Casimiro

João Carneiro

José Sousa

Luís Gomes

Pedro José Lopes

Pedro Miguel Lopes

Rafael Lourenço

Tiago da Silva

Venceslau Fernandes

Direção Desportiva: Manuel Correia e Luís Pinheiro

Mecânicos: Zulmiro Magalhães e Carlos Neves

Massagista: Celestino Pinho

Fisioterapeuta: Sandra Correia