Fabio Jakobsen após vitória na Volta ao Algarve: "Foram uns últimos 60 quilómetros caóticos"

Declarações de Fabio Jakobsen (líder da geral individual) após a primeira etapa da 48.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta

Sobre a Volta ao Algarve: "Adoro vir cá. O clima é bom, é a zona perfeita para correr e para começar a época. Fizemos um estágio aqui no início de fevereiro... Gosto de vir cá e conhecemos este final bastante bem, estou superfeliz por ter vencido aqui pela terceira vez.

A camisola amarelo: "É muito bom [estar na liderança da geral]. O amarelo é uma cor especial. É mérito da equipa, não faço isto sozinho. É bom que amanhã [quinta-feira] vamos correr com a camisola amarela e com a branca [Remco Evenepoel]. É um início perfeito para esta Volta ao Algarve. Amanhã [quinta-feira], é etapa de montanha e vamos tentar fazer um bom resultado com o Remco. Estamos aqui também para tentar ganhar a geral. Depois disso, gostava de tentar ganhar outra etapa, mas esta já cá está, e é um bom começo."

A primeria etapa: "Foram uns últimos 60 quilómetros caóticos, mas tive sempre o apoio da equipa. No final, a equipa ficou mais reduzido, mas os que ficaram fizeram um trabalho perfeito. No final, foi o Remco que nos puxou na subida antes de Lagos. Fez um trabalho espetacular. É bom ver que, apesar de ser um "tipo" para a geral, trabalhou para mim".