Diogo Narciso repete sexto lugar na corrida por pontos dos Europeus

Diogo Narciso repetiu o sexto lugar da corrida por pontos dos Europeus de pista, que decorrem em Grenchen, na Suíça, em prova ganha pelo italiano Simone Consonni.

Narciso, que ostentava o título de vice-campeão europeu de sub-23, esteve largo tempo na liderança da prova, mantendo vivo o sonho de conquistar uma medalha, mas acabou no sexto posto, com 36 pontos, repetindo o lugar obtido no ano passado nos Europeus de elites de Munique, na Alemanha.

O italiano Simone Consonni sagrou-se campeão europeu, com 54 pontos, mais três do que o espanhol Alberto Torres Barceló, medalha de prata, e mais seis face ao francês Donavan Grondin, medalha de bronze.

Depois de na quarta-feira ter-se sagrado campeã europeia na disciplina de scratch, Maria Martins foi hoje para a pista apenas para marcar presença na prova de eliminação feminina, uma vez que a aposta está centrada na prova de sexta-feira do omnium, para a qual parte com expetativas, depois da conquista do bronze nos mundiais de 2022, em Saint-Quentin-en-Yvelines, França.

Na qualificação para a final da prova de 1 quilómetro contrarrelógio, Rodrigo Caxias foi eliminado, ao ser 17.º, com mais 7,304 segundos do que o melhor tempo e a pouco mais de quatro segundos do oitavo lugar, o último que dava acesso à final.

Na sexta-feira, além de Maria Martins, que vai disputar as quatro corridas do omnium, estarão em ação Iúri Leitão, no scratch, e Rodrigo Caxias, que tenta a qualificação para a final da perseguição individual.