Daniel Martinez ganha Volta ao País Basco

O português Ruben Guerreiro (Education-Easy) cruzou a meta a 3.18 minutos de Izagirre e classificou-se como 20.º da geral, a 12.18 minutos de Martinez, num dia em que Nelson Oliveira (Movistar) caiu e acabou por abandonar.

O ciclista colombiano Daniel Martinez (INEOS) conquistou a 61.ª Volta ao País Basco, numa sexta e última etapa com sete subidas e muitos ataques na frente até mesmo à linha de meta.

No alto de Arrate, após 135,7 quilómetros desde Eibar, o herói foi Ion Izagirre (Cofidis), 25 anos e vencedor do Dauphiné Libéré em 2020, o mais forte no sprint final, apesar de uma queda a pouco mais de três quilómetros da chegada, ao concluir em 03:47.07 horas (média 35,849 km/h).

Com o mesmo registo cronométrico terminaram o russo Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), o espanhol Marc Soler (UAE Emirates) e Martinez, o qual conseguiu desalojar o anterior líder, o belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), que tinha ficado para trás na derradeira dificuldade, após muita luta para manter a camisola amarela.

Martinez terminou na frente da geral, com 11 segundos de vantagem sobre Ion Izagirre e 16 segundos para Vlasov.

Depois de uma primeira aceleração por parte do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), numa das subidas, a 40 quilómetros da meta, o grupo da frente ficou definido, sucedendo-se as movimentações até aos derradeiros metros.

O português Ruben Guerreiro (Education-Easy) cruzou a meta a 3.18 minutos de Izagirre e classificou-se como 20.º da geral, a 12.18 minutos de Martinez, num dia em que Nelson Oliveira (Movistar) caiu e acabou por abandonar.