Joaquim Silva foi oitavo nas Astúrias e manteve a boa forma que exibira na Galiza, onde fora nono, e, no Grande Prémio O JOGO, no qual foi segundo. Salienta a confiança da Efapel.

Quim Silva, como é carinhosamente tratado pelo pelotão português, foi a Espanha fazer das suas. O corredor da Efapel foi nono na Galiza, em fevereiro, e, no domingo, figurou pela quarta-vez no top-10 da Volta às Astúrias, sendo oitavo na geral.

A O JOGO, o corredor de Penafiel detalhou a satisfação. "Conseguir um top-10 no estrangeiro é sempre muito gratificante. Tal como tinha sido na Galiza. Diz muito da minha carreira nesta fase, e estou a lutar para ficar na frente o maior tempo possível. Estou orgulhoso", vinca Joaquim Silva, de 31 anos, que, depois de expressar confiança na bicicleta batalhando com algumas equipas de World Tour, também transmite na voz a fé que tem: "Tenho tido a oportunidade de ser líder. E pedalar contra os melhores motiva-me. Tem-me dado motivação extra. Diz-me muito este resultado porque o nível está altíssimo e decorreu contra equipas e atletas que vão, no sábado, começar a Volta a Itália."

Dirige um agradecimento especial à "esposa" e ao seu "menino", até brincando com o enguiço: "Foi a minha sétima participação nas Astúrias. Fiz três vezes o nono posto. Consegui ser oitavo desta vez, nem queria acreditar [risos]."

José Azevedo viu o pupilo ser 13.º no contrarrelógio na Galiza e segundo no esforço de 20 km em Pinhel, que ajudou Joaquim Silva depois a confirmar o segundo posto no Grande Prémio O JOGO/Leilosoc. "É um corredor que conheço há muitos anos e com que tenho o prazer de trabalhar desde 2022. Acredito e aposto nele. Já era um dos melhores do pelotão nacional e nota-se evolução, principalmente no contrarrelógio. Antes tentava não perder tempo, atualmente luta com os melhores", afirmou o diretor desportivo, feliz pelos dois top-10 em Espanha: "Não existem muitas oportunidades para sair. Internacionalizar é ter espaço para progredir. Fazer top-10 é um marco do projeto. Isso vai despertar a atenção para a Efapel. Estou orgulhoso."