Wendell Lewis, poste norte-americano, é reforço do Benfica

O poste norte-americano Wendell Lewis é reforço do basquetebol do Benfica, com o clube lisboeta a anunciar uma segunda contratação no espaço de dois dias, depois de comunicar a vinda do cabo-verdiano Ivan Almeida.

"Wendell Lewis, poste norte-americano de 32 anos, é reforço da equipa de basquetebol do Sport Lisboa e Benfica. O novo dono da camisola 30 representou os búlgaros do Chernomorets, nos quais obteve uma média de 17 pontos por jogo e 8,6 ressaltos em cada uma das partidas que disputou em 2020/21", indicou o clube.

A chegada de Lewis, de 2,08 metros, acontece pouco depois de o clube anunciar a contratação do extremo Ivan Almeida, com o treinador Norberto Alves a receber dois jogadores para o que falta disputar da época.

"Venho para ajudar a equipa a ganhar e desfrutar desta oportunidade. Estou muito entusiasmado por estar aqui e fazer parte da família do Benfica. Não vejo a hora de entrar em campo, de jogar e dar tudo o que tenho por esta camisola, quero ajudar o Benfica a vencer o Campeonato e também a Taça de Portugal", afirmou Wendell Lewis, em declarações à BTV.

O poste, que passou pelo basquetebol universitário nos Estados Unidos, jogou ainda nos japoneses do Tokyo Hachioji Bee e nas últimas épocas nos búlgaros do Chernomorets.