Warriors arrancaram defesa do título da NBA com triunfo sobre os Lakers

Redação com Lusa

Os Golden ​​​​​​​State Warriors iniciaram terça-feira a defesa do título da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) com um triunfo caseiro por 123-109 face aos Los Angeles Lakers, numa jornada de festa, em que receberam os anéis de campeões.

No Chase Center, em São Francisco, os detentores do troféu foram liderados por Stephen Curry, o Jogador Mais Valioso da final de 2021/22, que acabou o encontro com 33 pontos, sete assistências, seis ressaltos e quatro roubos de bola.

Andrew Wiggins, com 20 pontos, seis ressaltos e quatro assistências, e Klay Thompson, com 18 pontos, também se destacaram nos anfitriões, que não estiveram particularmente acertados nos triplos (16 em 45).

Destaque ainda para os oito pontos e sete ressaltos do regressado James Wiseman, ausente em 2021/22 por lesão, e para a coexistência pacífica de Jordan Poole (12 pontos e sete assistências) e Draymond Green (quatro pontos, cinco ressaltos e cinco assistências), após a cena de pugilato num treino.

Nos Los Angeles Lakers, o melhor foi LeBron James, que, aos 37 anos, arrancou para a sua 20.ª temporada na NBA com 31 pontos - mais um passo rumo ao recorde de Kareem Abdul-Jabbar -, 14 ressaltos e oito assistências.

Por seu lado, Anthony Davis adicionou 27 pontos, seis ressaltos e quatro roubos de bola, enquanto Russell Westbrook somou 19 pontos e 11 ressaltos. Entre os suplentes, Kendrick Nunn foi o jogador em maior evidência, com 13 pontos.

Antes, no primeiro jogo da temporada 2022/23, os Boston Celtics, vice-campeões em título, venceram em casa os Philadelphia 76ers por 126-117, num embate entre dois dos mais fortes conjuntos da Conferência Este.

Jaylen Brown e Jason Tatum, ambos com 35 pontos, fizeram uma dupla imparável nos anfitriões, liderados pelo interino Joe Mazzulla, num embate em que também brilharam os suplentes Malcolm Brogdon (ex-Indiana Pacers), com 16, e Grant Williams, com 15.

Num conjunto sem os lesionados Robert Williams III, que só deve reaparecer a meio da época, e Danilo Gallinari (ex-Atlanta Hawks), destaque ainda para os 14 pontos e sete assistências de Marcus Smart.

Quanto aos Sixers, o melhor foi James Harden, autor de 35 pontos - com nove em 14 nos tiros de campo e 12 em 12 nos lances livres -, oito ressaltos e oito assistências, secundado por Joel Embiid (26 pontos e 15 ressaltos) e Tyrese Maxey (21 pontos).