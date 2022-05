Warriors apuram-se para a final da Conferência Oeste da NBA

Venceram os Memphis Grizzlies por 110-96 e fecharam a série com quatro vitórias e duas derrotas.

Os Golden State Warriors apuraram-se para a final da Conferência Oeste da Liga Norte-Americana de basquetebol (NBA), ao vencerem os Memphis Grizzlies por 110-96, fechando a série com quatro vitórias e duas derrotas.

No jogo seis, em São Francisco, a equipa californiana quebrou o equilíbrio no marcador no quarto período, no qual se superiorizou por 32-19, garantindo um lugar na decisão da conferência, o que não acontecia desde 2019.

Klay Thompson, com 30 pontos (oito triplos) e oito ressaltos, e Stephen Curry, com 29 pontos (seis triplos) e sete ressaltos, foram os principais desequilibradores dos Warriors, de nada valendo aos Grizzlies o registo de Dillon Brooks, que também anotou 30 pontos (sete triplos).

Os Golden State Warriors aguardam agora pelo adversário na final da Conferência Oeste, que sairá do duelo entre os Phoenix Suns, finalistas da NBA na época passada, e os Dallas Mavericks, que se encontram empatados na série (3-3) e vão decidir a passagem no domingo, no sétimo e decisivo encontro.

Na Conferência Este, os Boston Celtics venceram por 108-95 os Milwaukee Bucks, detentores do título da NBA, no sexto jogo, e igualaram a série (3-3), sendo que no domingo as duas equipas voltam a encontrar-se para definir o oponente dos Miami Heat na final da conferência.