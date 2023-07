Vlad Voytso despede-se do FC Porto e já tem novo clube

Extremo segue para Espanha, tal como O JOGO adiantou

O internacional português Vlad Voytso, de 23 anos e 2,00 metros, foi esta terça-feira apresentado no emblema espanhol do Cantabria, sediado em Torrelavega e que milita na LEB Ouro (segundo escalão do país-vizinho).

O extremo tinha encerrado um ciclo de oito temporadas ao serviço do FC Porto, onde se estreou pelos seniores em 2017. A mesma decisão tomou o base Francisco Amarante, que, ao que tudo indica, também segue para a mesma divisão de Espanha.

Nascido em Chortkiv e criado na Figueira da Foz, Voytso recorreu às redes sociais para se despedir dos azuis e brancos:

"Chegou o momento de agradecer a este grande clube que é o Futebol Clube do Porto. Foram 7 anos de casa, de desafios incansáveis, treinos, jogos, viagens, pessoas, sangue e suor. De amizades que levo para a vida a momentos que moldaram aquilo que sou hoje, e que nunca vou esquecer. Foram 7 anos de esforço e dedicação a este clube que me apoiou de forma incondicional em todos os aspetos da minha vida e me deixou sonhar mais alto", escreveu o campeão da Europa de sub-20 (Divisão B).