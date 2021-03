Viúva de Kobe Bryant alega que polícias divulgaram até 100 fotos do acidente

Algumas das imagens em questão mostravam os corpos do ex-basquetebolista e da filha, Gianna.

Vanessa Bryant, viúva de Kobe, recorreu às redes sociais para dar a conhecer os autos do processo que levantou contra seis agentes da polícia da Califórnia, que acusa de divulgarem entre 25 a 100 fotografias do acidente de helicóptero que vitimou o antigo basquetebolista e a filha Gianna, de 13 anos, em janeiro de 2020, entre outros ocupantes da aeronave.

A documentação partilhada por Vanessa revela que as imagens em questão mostravam os corpos das nove vítimas do acidente. As fotografias terão sido mostradas a um empregado de balcão de um bar em Los Angeles, que, por sua vez, detalhou o conteúdo junto de outros clientes do estabelecimento.

Um dos agentes acusados também terá mostrado imagens a uma sobrinha. Rafael Mejía, um dos visados por Vanessa Bryant, referiu que as imagens foram utilizadas "com o propósito de responder a perguntas e identificar detalhes da aeronave" e que foram apagadas logo após o acidente. Contudo, posteriormente, admitiu num novo depoimento que partilhou as fotos por "curiosidade natural de polícias".

Já um cliente do bar onde foram exibidas as fotografias relatou o sucedido à Polícia de Los Angeles. "Foi muito perturbador. Incomodou-me durante toda a noite, até no caminho para casa. Foi muito inapropriado para esse polícia estar naquele ambiente e mostrar aquelas imagens a outras pessoas", assinalou, num email.

O acidente que vitimou Kobe Bryant e Gianna ocorreu a 26 de janeiro de 2020 em Calabasas, na Califórnia.