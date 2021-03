Vitória de Guimarães vence GDESSA e garante presença na final da Taça de Portugal

O Vitória de Guimarães venceu este sábado o GDESSA Barreiro, por 70-62, na primeira meia final da Taça de Portugal de basquetebol feminino, disputada no pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

Num encontro muito equilibrado, e que as "conquistadoras' decidiram apenas nos últimos minutos, Alexandra Mollanhauer destacou-se pela equipa minhota, com 17 pontos e oito ressaltos, enquanto na equipa barreirense foi Márcia Robalo a mais concretizadora, num jogo em que conseguiu 22 pontos e seis assistências.

No terceiro encontro entre as duas formações esta temporada, Vitória e GDESSA dividiram o protagonismo no primeiro quarto, com o equilíbrio a impor-se também no resultado ao fim dos 10 primeiros minutos do encontro, com um empate a 15 pontos.

No segundo quarto, o GDESSA, "empurrado' por Márcia Robalo, distinguida pela federação no início da meia final como jogadora da década, arrancou melhor, mas depressa o Vitória de Guimarães recuperou do atraso e passou para a frente.

Com as defesas a imporem-se às ações de ataque de parte a parte, as vimaranenses foram mais fortes e, à saída para o intervalo, atingiram a maior diferença no marcador até então, com 28-23 no placard.

No terceiro quarto, o equilíbrio voltou a ser a nota dominante e, apesar de o Vitória de Guimarães ter ganho este parcial por 16-15, o GDESSA de Miguel Minhava manteve-se na luta e deixou em aberto a decisão do encontro para os últimos 10 minutos do encontro.

No início da derradeira parte do encontro, o GDESSA concretizou a ameaça que trazia do terceiro período e encostou-se ao Vitória, fazendo o empate com quatro minutos para jogar. Contudo, as vimaranenses não tremeram, concretizaram os lances de ataque de que dispuseram e fecharam o encontro em 70-62, garantindo a presença na final da 58.ª edição da Taça de Portugal.

Jogo disputado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

Vitória de Guimarães - GDESSA, 70-62.

Ao intervalo: 28-23.

Sob a arbitragem de Joana Pessoa, Paulo Martins e Vicente Jardim, as equipas alinharam e marcaram:

- Vitória de Guimarães (70): Catarina Mateus (9), Sara Ressurreição (9), Alexandra Mollenhauer (17), Tatiane Nascimento (10) e Luiana Livulo (14). Jogaram ainda: Bárbara Miranda (4), Isabel Cunha e Barbara Sousa (7).

Treinador: Rui Costa.

- GDESSA (62): Maianca Umabano (11), Márcia Robalo (22), Jennifer Calixto (13), Aline Moura(12) e Leonor Serralheiro. Jogaram ainda: Catarina Neves (2), Joana Lopes (2) e Rita Rodrigues.

Treinador: Miguel Minhava.

Marcha do marcador: 15-15 (10 minutos), 28-23 (intervalo), 44-38 (30) e 70-62 (final).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.