Vitória de Guimarães é o último semi-finalista da Taça de Portugal

Miguel Miranda, treinador do Vitória de Guimarães

Minhotos juntam-se a Benfica (que vão defrontar no sábado), Sporting e FC Porto

Pela primeira vez desde 2019/20, o Vitória de Guimarães está nas meias-finais da Taça de Portugal, depois de esta sexta-feira ter batido o Illiabum, por 99-82, no último jogo dos quartos de final, em Albufeira.

Num duelo entre as duas formações que vão lutar para não descer à Proliga num play-out, os vimaranenses foram superiores a partir do segundo quarto (33 pontos marcados), saindo para o intervalo já com uma vantagem significativa (56-35). Só nos últimos 10 minutos os ilhavenses reagiram, pela mão de Montell Goodwin (31 pontos, seis ressaltos e nove assistências), mas tardiamente.

Nos minhotos, o elemento mais valioso foi Litos Cardoso, com 23 pontos, seis assistências e quatro roubos de bola.

Este sábado (19h30, RTP2), a equipa de Miguel Miranda defronta o Benfica, que, no encontro anterior, deixou a Ovarense pelo caminho.

A primeira meia-final opõe Sporting e FC Porto (17h00, RTP2). A final realiza-se domingo pelas 18h00 (também RTP2), havendo a particularidade dos quatro semi-finalistas já terem ganho o troféu.