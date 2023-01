Vitória de Guimarães de luto por Rod Nealy

Poste que foi duas vezes MVP da Liga Portuguesa faleceu aos 42 anos, vítima de AVC

Rod Nealy, poste norte-americano que passou duas vezes pelo Vitória de Guimarães, sagrando-se em ambas MVP da Liga Portuguesa de Basquetebol, faleceu aos 42 anos, vítima de AVC.

O antigo jogador esteve no Vitória nas épocas de 2009/10 e 2017/18 - pelo meio jogou em Angola, no Petro de Luanda e no 1.º de Agosto -, conseguindo médias de 18,8 pontos e 10,2 ressaltos na primeira, e 18,2 pontos e 7,7 ressaltos na segunda, o que fez dele o melhor jogador do campeonato português, tendo-se retirado ao deixar Guimarães.

O clube deixou uma nota de pesar relativa à sua antiga estrela, que era natural de Houston:

"O Vitória Sport Clube vem por este meio expressar o mais profundo pesar pelo falecimento de Roderick Nealy, ex-atleta de basquetebol dos conquistadores.

Jogador que passou com grande sucesso no clube vitoriano nas épocas de 2009/2010 e 2017/2018, faleceu aos 42 anos.

À família e amigos de Rod Nealy, o Vitória Sport Clube endereça as mais sentidas condolências neste momento difícil".