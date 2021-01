Utah Jazz voltam a vencer e reforçam liderança na NBA

Os Utah Jazz somaram a 11.ª vitória consecutiva na NBA e reforçaram a liderança na competição.

Os Utah Jazz somaram na sexta-feira a 11.ª vitória consecutiva na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), reforçando a liderança na competição, ao vencerem em casa os Dallas Mavericks por 120-101.

Dois dias depois do triunfo por 116-104, os Jazz voltaram a bater os texanos, desta vez com o bósnio Bojan Bogdanovic a "fazer de" Donovan Mitchell, ausente devido ao protocolo de concussões, ao marcar 32 pontos, incluindo sete triplos.

O francês Rudy Gobert, com 17 pontos e 12 ressaltos, e Mike Conley, com 22 pontos e nove assistências, foram também determinantes no 15.º sucesso dos anfitriões, em 19 jogos.

Nos Jazz, destaque ainda para Joe Ingles, que, com dois "triplos", passou a contar 846 pelo conjunto de Utah, superando o recorde da equipa, que era de John Stockton (845), no que respeita aos números na fase regular.

Quanto ao conjunto de Dallas, o melhor, de forma muito destacada, foi o esloveno Luka Doncic, autor de 25 pontos, sete assistências e seis ressaltos. Pela negativa, sobretudo os escassos dois pontos de Tim Hardaway Jr.

Nos outros jogos, destaque para o 15.º triunfo, em 20 jogos, os Los Angeles Clippers, vencedores por 116-90 na casa dos Orlando Magic, com 26 pontos, nove ressaltos e cinco assistências de Paul George e 24 pontos de Kawhi Leonard.

Destaque ainda para os San Antonio Spurs, quartos no Oeste, com 11 triunfos e oito desaires, que receberam e bateram os Denver Nuggets por 119-109, com 30 pontos e 10 assistências de DeMar DeRozan e 26 pontos de Dejounte Murray, contra 35 pontos, 10 ressaltos e cinco assistências do sérvio Nikola Jokic.

Por seu lado, os Philadelphia 76ers, líderes da Conferência Este (14 vitórias e seis derrotas), ganharam fora aos Minnesota Timberwolves por 118-194, liderados por 37 pontos e 11 ressaltos de um imparável Joel Embiid.

Quanto aos Brooklyn Nets, e mesmo desfalcados de Kevin Durant, somaram o triunfo 13, em 21 jogos, ao venceram na casa dos Oklahoma City Thunder por 147-125, com "triplo duplo" de James Harden (25 pontos, 11 assistências e 10 ressaltos).