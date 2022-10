União Sportiva perde e é afastada da Eurocopa feminina de basquetebol

Derrota da equipa portuguesa em casa das luxemburguesas do Grengewald

.

A União Sportiva foi afastada da Eurocopa feminina de basquetebol, ao perder por 72-54 no reduto das luxemburguesas do Grengewald, em encontro da segunda mão da fase de qualificação.

Depois do desaire caseiro por 52-49, a formação açoriana equilibrou os acontecimentos no primeiro quarto (17-17), mas começou a ceder no segundo (17-9), atingindo o intervalo a perder por oito pontos (34-26).

No terceiro quarto, a União Sportiva chegou a colocar-se a uma posse de bola (36-33), mas não conseguiu melhor do que isso, acabando o parcial já a perder por 11 (56-45).

O conjunto luso ainda voltou a colocar-se a sete pontos (60-53), depois de arrancar para os derradeiros 10 minutos com um parcial de 8-4, mas as locais responderam com sete pontos consecutivos e fugiram, em definitivo, no marcador (67-53).

Dejza James esteve demolidora nas locais, com 32 pontos e oito ressaltos, secundada por Katarina Vuckovic (16 pontos e sete ressaltos), sendo que ambas cumpriram os 40 minutos, tal como Lisy Hetting e Samantha Logic.

Na equipa açoriana, que só acertou seis de 24 "triplos" tentados (25%), a melhor foi Alyesha Lovett, que terminou o encontro com 18 pontos e sete ressaltos.