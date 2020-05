Uma história com milhões: mulher de Michael Jordan tem cláusula de rescisão!

Se a relação acabar, Yvette Prieto tem direito a um milhão de dólares por ano cada ano de casamento. A verba quintuplica se o matrimónio durar mais de dez anos. Fortuna de MJ é de 1900 milhões de dólares.

A exibição do documentário "The Last Dance", sobre a última época de Michael Jordan como jogador dos Chicago Bulls, e que lhe valeu o sexto anel de campeão da NBA, acabou por contribuir de forma decisiva para o escrutínio da vida daquele que é considerado por muitos como o melhor basquetebolista de sempre. Para além de todas as intrigas dos pavilhões e do domínio feroz que pretendia exercer sobre companheiros de equipa e adversários, também a vida pessoal veio a lume. O homem que odiava perder ficou tão contrariado com a decisão (e custo) do divórcio da primeira mulher que impôs à noiva, no acordo nupcial do segundo casamento, uma espécie de cláusula de rescisão, cujo valor pode aumentar com o passar dos anos se a relação se tornar duradoira.

Romper um casamento de 17 anos com Juanita Vanoy custou a Air Jordan uma indemnização de 168 milhões de dólares (155 M€) e um moradia de 745 metros quadrados que a ex-mulher vendeu por cerca de 3,5 milhões de euros. Mas afinal qual o dano que pode causar um valor desta natureza para quem tem uma fortuna estimada em 1900 milhões de dólares (1750 M€)? Em termos económicos, absolutamente nada, até porque o nome Jordan continua a fazer chover dinheiro; no campo das emoções a coisa é diferente. Não foi MJ a decidir a quantia e isso por si só constitui uma derrota. Alguém, neste caso a justiça norte-americana, tomou uma decisão sobre ele que lhe fugiu do controlo, o que é muito complicado de engolir para quem faz da vida uma competição permanente.

Uma história antiga contada por Charles Barckley ajuda a perceber melhor quem é Michael Jordan. Nos jogos Olímpicos de Barcelona"1992, Clyde Drexler, o jogador sombra de MJ que nunca lidou bem com a rivalidade entre ambos na NBA (considerava-se no mínimo tão bom como ele mas sentia-se subvalorizado) tornava a animosidade notória nos treinos. Ah!, atenção a um pormenor: Charles Barckley entende que o sucesso do Dream Team residiu no facto de cada um deles "querer matar" o concorrente direto e depois não se perceber nada disso em campo. "A cada treino, Clyde Drexler defrontava Michael Jordan como se aquilo fosse o jogo sete da final da NBA. O que ele não sabia era que para o Michael, o simples facto de ir levar os filhos à escola é um sétimo jogo da final", explicou Barckley.



Ex empurra-o para o casar?

Depois do divórcio de Juanita, com quem mantém uma relação cordial, Jordan conheceu Yvette Prieto, uma modelo cubana criada em Miami e a relação entre ambos fortaleceu-se, mas nem as publicações cor de rosa haviam avançado com a hipótese de casamento.

No início de 2013, Juanita Vanoy, na única entrevista que deu na vida, à revista económica "Crain"s Chicago Business", aceitou falar sobre o fim do matrimónio com Jordan e sobre o relacionamento amistoso que mantinham com o ex-marido para bem dos três filhos de ambos. Mas quando lhe perguntaram se sabia se ele ia voltar a casar-se respondeu: "Não me lembro que ele tenho dito: "De certeza que vou casar-me"". Em maio do mesmo ano, Michael Jordan casou-se com Yvette. Nada pior do que dizer ao mito que ele não é capaz de fazer o seja o que for.

Para não correr o risco de voltar a passar por um divórcio conflituoso, sem controlo e discutido na praça pública, Jordan e Yvette Pieto assinaram um acordo pré-nupcial que retira à nova mulher o acesso à fortuna do dono da equipa Charlotte Hornets. Segundo a revista "National Enquirer", em caso de separação, Yvette tem direito a um milhão de dólares para cada ano de casada; se o matrimónio durar mais do que um década, o valor aumenta para cinco milhões/ano.

"Michael adora Yvette, mas isso não afetou o modo de pensar", disse uma fonte próxima de Jordan à mesma revista. Para ele, fora de questão está a repetição de um divórcio escabroso como foi o dele e de Juanita.