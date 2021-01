Um triunfo largo, dois jogos adiados e uma "operação covid" a marcar a ronda 16 da Liga

Benfica bateu o seu máximo de pontos marcados num jogo esta temporada, na receção à Académica de Coimbra

Derrotado no fim de semana anterior frente ao Imortal, o Benfica regressou este sábado aos triunfos, batendo a Académica, por 115-78, na 16.ª jornada da Liga Placard.

Assim, as águias aproximam-se provisoriamente do FC Porto, que viu o jogo com o Barreirense ser adiado, devido ao isolamento profilático do emblema da Margem Sul do Tejo.

Na Luz, a formação da casa, sem José Silva, dominou desde o primeiro instante, tirando partido das baixas do adversário, desprovidos de Malcolm Richardson, Daniel Relvão e Krassimir Pereira; e abrindo com total eficácia nos lançamentos de dois (10 em 10) e de 75 por cento nos triplos (seis em sete).

Assim, no final do primeiro quarto, os encarnados já venciam por 38-20, um bom princípio para o que se seguiria.

João "Betinho" Gomes foi o MVP da partida com 24 pontos, nove ressaltos e duas assistências, bem secundado por Bryce Alford (23 pontos).

Nos estudantes, os quatro estrangeiros disponíveis passaram as duas dezenas, sobressaindo entre eles Ashford Golden (24 pontos) e Josh McNair (22).

Com o adiamento do já referido FC Porto-Barreirense e do Esgueira-Imortal (os algarvios também cumprem quarentena), realizam-se só mais dois jogos da ronda este sábado.

A Oliveirense recebe o Maia Basket, sendo que o encontro arrancou com atraso, uma vez que os árbitros da partida foram alvo de uma operação de fiscalização no Porto no âmbito das restrições em vigor por causa da covid-19. A bicampeã nacional vai ter de regresso o belga Thomas De Thaey, recuperado de lesão, enquanto o norte-americano Shaquille Cleare é baixa, pois precisou de regressar aos EUA com urgência por razões familiares.

No Barreiro, o Galitos faz as honras à Ovarense, a partir das 18h00.