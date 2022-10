Um dia com uma antiga estrela da NBA por... 333 333 dólares

Nova experiência pode render muito dinheiro a Scottie Pippen.

Passar um dia com uma antiga estrela da NBA? Sim, agora é possível, a troco de... 333 333 dólares (aproximadamente 335 mil euros).

Trata-se de uma nova experiência, promovida por uma loja de luxo nos Estados Unidos, com Scottie Pippen, antiga estrela dos Chicago Bulls (nos anos 90, na mítica equipa de Michael Jordan, que conquistou seis títulos da NBA).

O valor (333 333 dólares) está relacionado com o número da sua camisola, o 33. Do valor total, 278 mil dólares serão doados a uma escola que promove altos padrões desportivos, académicos e empresariais.

O que inclui a experiencia? Um jogo 2x2, com Scottie Pippen e o filho Scottie Pippen Júnior, que atualmente representa os LA Lakers, um jantar privado com os dois, com degustação do bourbon e do whisky da "Digits", marca de Pippen. A noite terminará com a entrega da autobiografia autografada de Pippen, "Unguarded".