Um ano após a morte de Kobe Bryant, Shaquille O'Neal mostra uma imagem especial

Shaq publicou nas redes sociais o retrato que nunca conseguirá tirar

No dia 26 de janeiro de 2020, um violento acidente de helicóptero, no qual seguiam nove pessoas, tirou a vida a Kobe Bryant e à filha Gianna, quando se deslocavam para um jogo de basquetebol.

A morte de Kobe Bryant chocou o mundo e um ano depois foram vários os desportistas que lembraram o desaparecimento de Black Mamba.

Um deles foi Shaquille O'Neal, que tinha uma relação muito próxima com a família Bryant, e que no aniversário da morte do amigo divulgou uma imagem, na qual aparece junto a Kobe Bryant, ambos já de cabelo branco, numa tentativa de retratar as duas estrelas da NBA no futuro.

"Alguém publicou uma foto minha com o velho Kobe. Entrei nesse desenho e a minha imaginação começou a voar. Tenho uns três, quatro ou cinco desejos na vida. Queria que a minha irmã ainda estivesse aqui, que o meu pai ainda estivesse aqui e queria que esta foto fosse possível de ser tirada no futuro. O Kobe e eu a falarmos do passado e dos bons velhos tempos e de como os nossos netos se estariam a defrontar. Só queria que esse momento pudesse ser real", desabafou Shaquille O'Neal.

Entretanto, a família Bryant, um ano após a perda de Black Mamba, pediu para que este ano não fossem feitos memoriais para assinalar o desaparecimento de uma das maiores lendas da NBA e do desporto mundial.