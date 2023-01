Um afundanço parou jogo da NBA mais de meia hora. Perceba o motivo

Robert Williams provocou um desnivelamento no cesto

O Celtics-Nuggets, da NBA, teve de parar durante 35 minutos porque um afundanço de Robert Williams, da equipa de Boston, provocou um desnivelamento no cesto que precisou de ser reparado.

Não estava fácil conseguir resolver o problema e coisas estranhas aconteceram.

Como por exemplo, DeAndre Jordan, dos Nuggets, a jogar ao "pedra-papel-tesoura" com um adepto.

Este afundanco de Robert Williams causou atraso de 35 minutos no 4° tempo do jogo entre os Celtics e os Nuggets!



Já estavam todos a adormecer #NBA

DeAndre Jordan playing Rock Paper Scissors with a fan during the Celtics-Nuggets delay

An uneven hoop has delayed the Celtics-Nuggets game 25 minutes in the 4th and these poor guys trying to fix it are in hell in front of a full arena