Ucrânia: Federação Portuguesa de Basquetebol condena invasão e solidariza-se

O comunicado dos responsáveis da FPB apela "ao cessar-fogo imediato, criando-se as condições necessárias para o restabelecimento da paz, privilegiando-se a via diplomática para alcançar as soluções necessárias para a reposição do direito internacional"

A direção da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) condenou hoje "de forma veemente" a "invasão" da Ucrânia pela Rússia e manifestou solidariedade para com a sua congénere ucraniana, assim como com todos os cidadãos daquele país.

O comunicado dos responsáveis da FPB apela "ao cessar-fogo imediato, criando-se as condições necessárias para o restabelecimento da paz, privilegiando-se a via diplomática para alcançar as soluções necessárias para a reposição do direito internacional".

"Manifestar a sua solidariedade a todos/as os/as ucranianos/as e seus familiares, comprometendo-se, e dentro das suas competências, a acompanhar e apoiar, caso tal se revele necessário, a integração e o acompanhamento, de jovens basquetebolistas na família do basquetebol", refere ainda.