Tudo sobre a edição de 2021 do All-Star Game da NBA

Evento agendado para 7 de março, am Atlanta, foi adaptado em tempos de pandemia.

O All-Star Game da NBA, agendado para 7 de março, em Atlanta, está em marcha, com a revelação dos titulares e dos capitães, LeBron James e Kevin Durant.

No atual contexto pandémico, o evento chegou a estar em dúvida, até porque o palco previsto para este ano, Indianápolis, passou para 2024, mas a liga norte-americana confirmou a sua realização, apesar de algumas vozes críticas.

A NBA e o sindicato de jogadores (NBPA) chegaram a acordo, salvaguardando que 2,5 milhões de dólares serão direcionados para as faculdades e universidades historicamente negras e para o acesso igualitário à vacina contra a covid-19.

Pela primeira vez na história, as atividades vão resumir-se a apenas um dia de ação, havendo concurso de habilidades e de triplos antes do jogo das estrelas, enquanto o concurso de afundanços acontece ao intervalo.

Ainda que o regresso ao modelo Oeste vs. Este tenha sido falado, o formato dos capitães, em vigor desde 2018, mantém-se, escolhendo LeBron e Durant os respetivos cincos iniciais, independentemente das conferências.

Quanto ao jogo propriamente dito, repete-se o modelo do ano passado, de homenagem a Kobe Bryant. Cada quarto será uma espécie de mini-jogo - o marcador volta sempre ao zero no segundo e no terceiro parcial - que as equipas vão procurar ganhar para angariar dinheiro para as suas instituições.

No último quarto, o cronómetro apaga-se e define-se a pontuação-alvo a atingir, somando 24 (um dos números do malogrado jogador) aos pontos que tem a equipa que estiver a ganhar no final do terceiro período. Exemplo: se o resultado ao fim de três quartos for de 100-95, vencerá quem chegar primeiro aos 124 pontos no último quarto da partida.

O All-Star Game vai realizar-se sob medidas sanitárias muito restritas, pedindo a NBA aos jogadores que entrem em quarentena a partir de 27 de fevereiro até embarcarem para Atlanta, a 6 de março.

Cada atleta pode levar quatro membros da família, "amigos de longa data" ou o seu agente. Todos serão submetidos a testes PCR, estando previstas viagens em transporte privado, um hotel reservado para todos os intervenientes, numa "mini-bolha" parecida à que a liga levou a cabo na Disney, no verão passado.