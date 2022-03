Tribunal russo autoriza mais dois meses de detenção de basquetebolista do EUA

Redação com Lusa

Um tribunal da Rússia autorizou esta quinta-feira a detenção da basquetebolista norte-americana Britney Griner por mais dois meses para investigar a suspeita de posse e tráfico de estupefacientes, noticiou a agência estatal Tass.

Duas vezes campeã olímpica, no Rio'2016 e Tóquio'2020, e uma das estrelas da Liga norte-americana (WNBA) foi detida no final de fevereiro em Moscovo ao serem detetados óleos canabinoides, vaporizadores e outros produtos na sua bagagem, segundo as autoridades aeroportuárias locais.

"O Tribunal acedeu ao pedido por parte dos investigadores e estendeu o período de detenção da cidadã norte-americana Griner até 19 de maio", segundo a agência noticiosa russa.

A poste de 31 anos e 2,03 metros de altura pode enfrentar uma acusação de tráfico de estupefacientes, com pena de prisão de cinco a 10 anos, numa altura de tensão entre Rússia e EUA em virtude da ofensiva militar do regime do Kremlin na Ucrânia.

Griner representa alternadamente a equipa norte-americana Phoenix Mercury e a russa Ecaterimburgo, conforme o calendário dos campeonatos.