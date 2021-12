Treinador dos Sacramento Kings: "Queta? Sou um grande fã, pode ser muito bom"

Luso entrou para a história da NBA ao disputar os primeiros minutos pelo emblema norte-americano, anotando cinco ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento

Doug Christie, responsável pela estreia de Neemias Queta na NBA, tornando-se o primeiro português a jogar na liga norte-americana, antevê um futuro bem-sucedido ao poste, salientou as suas capacidades e regozijou-se pela sua contratação.

"Sou grande fã desde que vi este miúdo no training camp. Creio que o Monte [McNair, diretor geral da equipa] e o Wes [Wilcox, vice diretor geral] fizeram um grande trabalho ao garanti-lo. Acredito que pode ser muito bom. É fácil ver o potencial. Faz bem passes, não tem medo, protege a tabela, bloqueia lançamentos... Foi o timing perfeito ver o que vale aqui", afirmou o adjunto dos Sacramento Kings.

Queta tornou-se, na passada sexta-feira, aos 22 anos, o primeiro português a participar na NBA, ao disputar os primeiros 7.44 minutos da época pelos Sacramento Kings, ante os Memphis Grizzliese, com cinco ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento.

O poste integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

Neemias Queta, jogador com uma estatura de 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do draft, realizado no passado dia 29 de julho, em Nova Iorque.