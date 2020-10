Treinador do Sporting ganha a Taça e deixa dedicatória a Frederico Varandas

Luís Magalhães, treinador do Sporting

Redação com Lusa

Declarações de Luís Magalhães, treinador do Sporting, após a vitória na final da Taça de Portugal em basquetebol, contra o FC Porto.

Dedicatórias: "Agradeço e dedico esta vitória ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, que ontem [quarta-feira] e hoje se disponibilizou para ter estado connosco no hotel e ter dado força para a Taça de Portugal. Dedicar esta vitória a todos os sportinguistas, há muitos anos que não tinham basquetebol e é o primeiro título passados estes anos todos. Agradecer aos sportinguistas e, principalmente, aos jogadores, que são excelentes profissionais e, mais do que ninguém, merecem esta vitória. Têm sido excecionais e incansáveis".

Satisfação: "É um sentimento de alegria, de concretização de um objetivo. É a minha quarta ou quinta Taça como treinador, o quarto clube onde ganho. É sempre bom ganhar, especialmente quando se joga contra um FC Porto forte, o que dignifica ainda mais. Ainda ontem [quarta-feira] o Vitória [de Guimarães] nos deu problemas. É bom que o basquetebol seja nivelado por cima".

O jogo: "Optámos por defesa mista, não estava a resultar o que preparámos para defender o [Max] Landis. Tínhamos de parar aquela máquina de fazer pontos, arriscámos e fomos felizes. Conseguimos, em termos defensivos, atrapalhar o FC Porto e, em termos ofensivos, fomo-nos soltando e arranjando maneira de fazer pontos. Com alguma mestria, os jogadores souberam controlar o jogo".

Público: "Este jogo merece público e merece televisão, provavelmente teve grande audiência, porque foi um jogo bem jogado, com duas equipas que se mereceram, que se dignificaram e apresentaram um basquetebol interessante, com duas boas defesas e nuances táticas. Se podem ir a um concerto ou a um espetáculo, porque é que não podem vir ao basquetebol? Temos de saber viver com a pandemia."