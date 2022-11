Treinador do FC Porto após derrota no clássico: "Temos algum medo de perder..."

Declarações de Fernando Sá, no final do encontro com o Benfica (105-112, após prolongamento)

Reação ao desaire: "Era um jogo que para nós, nesta fase da época, nunca seria fácil. Defrontámos uma equipa que está junta há dois anos, com o mesmo treinador e com dois jogadores novos, um dos quais nem convocado foi. As rotinas estão muito mais desenvolvidas no Benfica e nós estamos numa fase de construção, com treinadores e jogadores novos. Basta ser um treinador novo para alterar tudo."

O que fará a diferença no título: "Vai vencer o título a equipa que tiver a melhor equipa e mais coração para jogar nos momentos de decisão. É sempre assim."

Medo: "Estou satisfeito com a forma como nós, em termos de grupo, conseguimos arranjar soluções para trazer o jogo de volta, independentemente das desvantagens na estatura e de posições, e contrariar o Benfica. Temos algum medo de perder e quando o medo se apodera das pessoas as coisas tornam-se muito mais complicadas de resolver e isso demora o seu tempo a ultrapassar."

Poder do adversário: "O Benfica é uma equipa que está habituada a ganhar e quem está ligado ao desporto sabe a importância que isso tem. Nós temos de começar a ganhar para depois ganharmos mais facilmente".