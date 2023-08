Travante Williams troca o Sporting por clube espanhol

Luso-americano vai jogar no Manresa, da primeira divisão do basquetebol espanhol.

Travante Williams está de saída do Sporting e vai jogar no Manresa, clube da principal divisão do basquetebol espanhol. O luso-americano, de 30 anos, jogou nos leões durante quatro temporadas, onde venceu um campeonato, três Taças de Portugal, duas Supertaças e duas Taças Hugo dos Santos.

Antes, foi duas vezes campeão nacional ao serviço da Oliveirense.

"Será sempre um até já, Travante Williams", escreveu o Sporting ao despedir-se do basquetebolista que já representou a Seleção portuguesa.

O Baxi Manresa, que foi 14.º classificado na Liga espanhola em 2022/23, fica ainda com a possibilidade de prolongar o vínculo por mais uma época com Travante Williams.