Travante Williams após o FC Porto-Sporting: "Estou feliz por terem aparecido hoje"

Declarações de Travante Williams após o FC Porto-Sporting

O FC Porto venceu o Sporting, por 66-59, no jogo grande da 13ª jornada do campeonato, aproximando-se da equipa leonina na classificação.

No final do jogo, recorrendo às redes sociais, Travante Williams, jogador do Sporting, publicou no Twitter: "Estou feliz por terem aparecido hoje". Uma referência óbvia ao facto do FC Porto tem somado duas faltas de comparência - Ovarense e Oliveirense - este temporada.

Recorde-se que no final do quinto e último jogo da final do play-offs da última edição da Liga, ganho pelo Sporting, por 86-85, os responsáveis portistas criticaram duramente a arbitragem e admitiram mesmo deixar a modalidade.

Em 21 de junho, o FC Porto assegurou que iria falhar os encontros da Liga portuguesa de basquetebol que fossem dirigidos pelos mesmos árbitros do último jogo da final de 2020/21, tendo falhado os jogos com Ovarense e Oliveirense.

Esta segunda-feira, o FC Porto revogou a decisão de não participar em jogos da liga portuguesa de basquetebol para os quais a federação da modalidade nomeie árbitros cujo desempenho foi alvo de protestos do clube.

Num comunicado conjunto, os dragões e a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) consideram que a situação, que já motivou a ausência nos jogos com a Ovarense e Oliveirense, provoca "elevados prejuízos para o prestígio da modalidade" e assumem intenção de resolver a questão.