Tóquio2020: Lituânia, Croácia e Alemanha apuradas no pré-olímpico de basquetebol

As seleções de basquetebol da Lituânia, em Kaunas, Croácia e Alemanha, em Split, e República Dominicana, em Belgrado, qualificaram-se hoje para as meias-finais dos respetivos torneios pré-olímpicos de apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Em Kaunas, na Lituânia, a seleção anfitriã qualificou-se, como vencedora do Grupo A, juntando-se à Venezuela, ao bater sem dificuldades a Coreia do Sul por 96-57, com 15 pontos e 13 ressaltos de Jonas Valanciunas (Memphis Grizzlies).

No Grupo B, no jogo para discutir o vencedor, entre as duas equipas que haviam afastado Angola, a Eslovénia "cilindrou" a Polónia por 112-77, com 18 pontos, 10 assistências e seis ressaltos de Luka Doncic (Dallas Mavericks).

Nas meias-finais, os eslovenos defrontam a Venezuela e os lituanos medem forças com a Polónia, já se perspetivando uma final entre Eslovénia e Lituânia.

Em Split, a anfitriã Croácia, que havia perdido por 94-67 com o já apurado Brasil, qualificou-se com dificuldades, ao bater a Tunísia por apertados 75-70, com 27 pontos e oito ressaltos de Mario Hezonja e 14 pontos e 12 ressaltos de Ante Zizic.

Por seu lado, a Alemanha, que podia perder por sete pontos, venceu a Rússia por 69-67, com 13 pontos e sete ressaltos do poste Johannes Voigtmann, deixando pelo caminho os russos e juntando-se ao México.

Os alemães, vencedores do Grupo A, defrontam os croatas, segundos do B, enquanto os brasileiros, que ganharam o B, medem forças com os mexicanos, segundos do A.

No torneio de Belgrado, a República Dominica conquistou o segundo lugar do Grupo A, que já havia sido garantido pela anfitriã Sérvia, ao bater as Filipinas por 94-67, com 23 pontos de Victor Liz, 21 de Gelvis Solano e 20 de Michael Cuevas.

No Grupo B, e face à desistência do Senegal, disputou-se apenas um jogo, entre apurados, com a Itália a impor-se a Porto Rico por 90-83, com três jogadores a marcarem 21 pontos, nomeadamente Achille Polonara, Nicolò Mannion e Simone Fontecchio.

Nas meias-finais, os dominicanos defrontam os italianos, enquanto os porto-riquenhos enfrentam os sérvios.

Em Victoria, o anfitrião Canadá e a Turquia já venceram os grupos A e B, respetivamente, faltando encontrar os segundos classificados, que serão os vencedores dos embates Grécia-China e Uruguai-República Checa, que se disputam ainda hoje (madrugada de sexta-feira em Lisboa).

O torneio pré-olímpico decorre em quatro sedes (Split, Belgrado, Kaunas e Victoria), cada qual com dois grupos. Os dois primeiros de cada grupo qualificam-se para as meias-finais, seguindo-se a final, com os vencedores a garantirem as últimas quatro vagas para os Jogos Olímpicos.

Em Tóquio2000, o Grupo A será composto por Irão, França, Estados Unidos e o vencedor de Victoria, o B por Austrália, os vencedores de Split e Belgrado e a Nigéria e o C por Argentina, Japão, Espanha e o vencedor de Kaunas.