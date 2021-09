Toni Kukoc agradece a Scottie Pippen e Michael Jordan: "Deram cabo de mim"

Antigo extremo croata este sábado passou a integrar o "Hall of Fame" da NBA.

Apontado como um dos maiores jogadores da história do basquetebol mundial, Toni Kukoc passou este sábado a ter lugar no "Hall of Fame" da NBA. No discurso, o antigo basquetebolista croata não esqueceu os antigos colegas do Chicago Bulls, em especial a Michael Jordan e e a Scottie Pippen.

"Quero agradecer ao Scottie Pippen e a este senhor atrás de mim [Michael Jordan] por darem cabo de mim nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Motivaram-me a trabalhar ainda mais para me tornar uma peça importante dos Bulls", afirmou na cerimónia Kukoc.

"Não há pessoa melhor do que o Michael Jordan para estar comigo aqui nesta noite. O Michael impactou a minha vida de todas as formas possíveis", acrescentou sobre o seu padrinho na cerimónia.