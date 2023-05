"Todos se matam, cada vez mais, para ganhar ao Benfica. Se descansamos, perdemos"

Maria Pardelhas, Team Manager da equipa feminina de basquetebol do Benfica, admitiu época "fracassada" depois da derrota na final do campeonato, diante do GDESSA

Bicampeã nacional à entrada para esta temporada, o Benfica falhou o tri na liga nacional de basquetebol feminino, ao perder, por 2-1, diante do GDESSA. Maria Pardelhas, Team Manager da equipa encarnada, admitiu o fracasso.

"Fracasso. Uma época fracassada. 'Fizeram uma boa competição europeia'. 'Ganharam todos os jogos da fase regular'. Não. Época fracassada. No Benfica, é um fiasco. No Benfica, não pode acontecer. E se eu sou a Team Manager desta equipa, a responsabilidade é assumida, em primeiro lugar, por mim. Ganhámos a Vitor Hugo e a Taça Federação? Sim. Mas perdemos a Taça de Portugal e o Campeonato Nacional, que são competições mais importantes e para as quais trabalhámos dia após dia uma época inteira. Fizemos uma boa campanha europeia? Sim. Mas não a ganhámos e só se diz isso porque foi a primeira vez que fomos - porque podíamos ter feito melhor. O Benfica não é um SPA. O Benfica é o local de trabalho de quase 2500 pessoas e uma razão de viver para muitas mais. O objetivo era claro para todos - ganhar todas as competições nacionais e fazer o melhor possível na Europa. Falhámos e há que assumir isso", escreveu nas redes sociais.

"Aos benfiquistas só posso pedir desculpa. Principalmente aqueles que em algum momento desta época se deslocaram ao pavilhão para apoiar esta equipa. Não era assim que queríamos acabar, nem que quem nos apoia merecia que acabássemos, mas é preciso agora refletir e perceber que ninguém está acima do clube e no Benfica se descansamos, perdemos. Porque somos o Benfica e todos se matam, cada vez mais, para ganhar ao Benfica. Mas o basquetebol feminino do Benfica voltará a ganhar", completou.