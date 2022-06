"Tinha escrito no meu caderno de apontamentos que íamos vencer a Liga"

Declarações do treinador do Benfica após a quarta partida (91-63) do play-off do campeonato nacional, que ditou a conquista do título de campeão por parte da equipa encarnada

Sabor do título e uma previsão: "Este título sabe muito bem. Tinha escrito na última página do meu caderno de treinos que íamos vencer [o campeonato]. Mostrei isso aos rapazes há uns tempos e voltei hoje a fazê-lo. Acredito mesmo no trabalho de equipa e na humildade. Estou muito agradecido ao meu "staff" técnico por todo apoio que me deram, ao meu presidente [Rui Costa], que esteve sempre pronto para reajustar a equipa, assim como ao nosso vice-presidente Fernando Tavares e ao nosso team manager [João Nuno Crespo]."

Investimento nas modalidades: "Não são os investimentos que ganham os campeonatos, mas sim as pessoas. Já ganhei ao serviço da Oliveirense, e foi uma prova que orçamentos não ganham provas. Quero que se invista nos valores do desporto. Temos de fazer apostas nas pessoas certas, em jogadores que façam os colegas serem melhores todos os dias. Todos investem para ganhar, mas apenas um o vai conseguir. Não é desonra ficar em segundo ligar. A equipa do FC Porto hoje foi brilhante a lutar a até ao último segundo para ganhar. Deixo-lhe um grande abraço, porque nos obrigaram a dar o nosso melhor e a lutar muito para ganhar. Sei o quão difícil é não ganhar."