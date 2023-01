"Tenho uma ambição desmedida e uma crença muito real de que podemos conquistar títulos"

ENTREVISTA, PARTE I - Fernando Sá sempre ambicionou treinar o FC Porto, esperou 20 anos pelo seu momento e os primeiros meses entusiasmam: surpreende na Europa e pode liderar a Liga. Diz que seria impossível não ter nascido portista e portuense. Deixou o ensino para ocupar, esta época, o banco de sonho do basquetebol do FC Porto e, em cinco meses, montou uma equipa à sua imagem.

Com 53 anos, Fernando Sá é aquilo a que se pode chamar de um bom gigante. Tem tanto de altura como de compostura e tal fica provado nesta conversa com O JOGO, no Dragão Arena, o novo posto de trabalho, mas também a sua verdadeira segunda casa. Usou um par de vezes a expressão "muito satisfeito" para retratar alguns episódios deste regresso.

Sendo o FC Porto o clube onde se destacou como jogador, estava-lhe destinado ser treinador?

-Não faço ideia, mas era algo que eu ambicionava. Quando aqui deixei de ser jogador, sempre achei que um dia poderia regressar. Concretizou-se nesta altura, foi o tempo que foi, espero que seja o tempo certo e que realmente seja o que todos esperamos.