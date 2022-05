"Tenho um trabalho pior, em termos de recuperação psicológica, do que o treinador do Benfica"

Declarações de Ricardo Botelho, treinador do União Sportiva, após a derrota com o Benfica no jogo 2 da final da Liga portuguesa de basquetebol feminino, por 81-65

Reação à derrota: "A nossa derrota deve-se a quatro fatores. Primeiro, inequivocamente, o Benfica foi melhor do que nós e há que dar os parabéns. Segundo, uma entrada má no jogo em termos defensivos. Permitimos ao Benfica fazer 28 pontos no primeiro período que é muito ponto contra 10 e depois a equipa ali conseguiu reagir, encostou, mas cometemos muitos erros. Cometemos mais 8 "turn-overs" do que o Benfica que é muito, já tínhamos cometido no jogo 1, mas no jogo 1 conseguimos compensar o número de "turn-overs" com a luta nas tabelas. Hoje além dos "turn-overs" perdemos a luta na tabela por três, permitimos muitas segundas bolas ao Benfica e penso que foram estes fatores determinantes para a nossa derrota hoje."

Jogo 3: "Amanhã é o último jogo. Toda gente vai querer ganhar. Lógico que eu tenho um trabalho pior, em termos de recuperação psicológica das jogadoras, do que o treinador do Benfica, mais difícil, porque quem vem de uma vitória é sempre melhor. Mas vamos tentar falar com elas com calma, tentar mostrar-lhes em que é que estivemos mal hoje, tentar corrigir e amanhã entrar em campo para tentar discutir o título e se possível levar o título de campeão nacional para São Miguel".