"Temos um grupo difícil, mas acreditamos que podemos estar entre as três melhores equipas"

Mário Gomes acredita num bom desempenho da seleção portuguesa de basquetebol

O selecionador português de basquetebol, Mário Gomes, mostrou hoje confiança numa boa prestação da equipa das 'quinas' na fase de qualificação para o campeonato do mundo de 2023, com a estreia marcada para sexta-feira frente à Hungria.

"Podemos ter as esperanças próprias de quem entra em competição com objetivos. Numa primeira fase querermos chegar à segunda e, depois, vamos querer chegar mais longe. Antes de a bola ir ao ar estamos em quarto, por ranking, mas não queremos acabar em quarto. Todos os jogos contam, todos são importantes, mas sabemos que neste nível teremos de estar ao nosso melhor nível", afirmou o técnico.

As declarações de Mário Gomes foram lançadas em comunicado pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), na véspera do jogo com a Hungria, agendado para sexta-feira, às 18:00, no Pavilhão CDC Matosinhos (entrada livre), que marca o arranque da fase de qualificação para o Mundial que vai decorrer nas Filipinas, Japão e Indonésia.

Portugal está inserido no grupo E com França, Hungria e Montenegro, e o capitão da seleção portuguesa, Miguel Queiroz, também aponta já a mira à segunda fase da qualificação.

"Temos um grupo bastante difícil, equilibrado, mas acreditamos que podemos estar entre as três melhores equipas do grupo, o que nos garante a passagem à próxima fase. Temos mesmo muita ambição, isto é inédito e, portanto, a ambição é ainda maior. Começar em casa diante do nosso público vai ajudar-nos a ganhar", realçou o atleta.