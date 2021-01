"Temos de tirar a Ovarense desta espiral negativa e preocuparmo-nos connosco"

Pedro Nuno, novo técnico da Ovarense, falou a O JOGO sobre o regresso ao clube onde se fez atleta.

Tendo na segunda-feira o primeiro contacto com a equipa e os adjuntos (Dinis Amaral e André Pinto), Pedro Nuno Monteiro foi o eleito para assumir o comando técnico da Ovarense, concretizando-se assim o seu regresso a Portugal, onde treinou pela última vez há quase três anos, mas também ao emblema dos seus primeiros passos como jogador.

Esta "proximidade sentimental" foi decisiva para aceitar o desafio, conforme contou a O JOGO, surgindo o convite após o antecessor, Nuno Manarte, sugerir o seu nome quando colocou o lugar à disposição e Jaime Silva, antigo internacional português e diretor dos vareiros, o ter contactado.

"Tudo isso teve um impacto na minha decisão. A Ovarense é aquele que considero ser o meu clube de formação, onde o meu filho também fez formação, onde cheguei a sénior e consegui ir à Seleção Nacional. Foi a Ovarense que me permitiu mostrar o basquetebol que tinha e sair para o estrangeiro", justificou o técnico de 49 anos, natural da Figueira da Foz e que se iniciou na Naval 1.º de Maio, mudando para Ovar como juvenil. Por lá continuou até aos 24 anos, idade em que se tornou o primeiro atleta português a assinar um contrato profissional no estrangeiro, com o Okapi, da Bélgica.

Sobre a tarefa que tem pela frente, a promessa é "apenas muito trabalho", nas palavras do antigo internacional, que tem feito grande parte da carreira como treinador lá fora (México, Canadá, Argélia, Finlândia e Barém), sendo as temporadas de 2013/14 e 2017/18, ambas no Illiabum, a exceção - na mais recente ergueu a Taça de Portugal, a primeira da história do clube de Ílhavo. "Não podemos prometer mais nada além disso. O grande problema é que não temos tempo. Jogamos daqui a quatro dias [n.d.r.: contra o Vitória de Guimarães] e não temos margem para aprendizagem", lembra o treinador, cuja última experiência, no Al-Manama, resultou na conquista da Taça Presidente do Barém e na presença na final do play-off .

Durante os anos fora, Nuno foi acompanhando a Liga, mas não se alonga sobre o desempenho das outras equipas. "Temos de tirar a Ovarense desta espiral negativa e temos que nos preocupar essencialmente connosco, não com o que os outros fazem. Nesta altura, é o mais importante e acredito que vamos conseguir dar a volta", finaliza.