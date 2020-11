Tem 19 anos, é o mais recente prodígio da NBA, mas prefere futebol americano

Dizem os especialistas que, apesar de haver algumas incógnitas devido à especificidade das posições e interesses de quem escolhia, a eleição de Anthony Edwards como número um do draft da NBA era "um segredo às vozes"

O base da Geórgia foi mesmo o eleito pela equipa Minnesota Timberwolves e todos esperam ver eclodir dali, e em pouco tempo, um supercraque. Edwards mede 1,96 metros - o que é fantástico para um base na atualidade -, é um atirador de excelência, porque marca de qualquer zona do campo, rápido a sair para o ataque e pode fazer mais do que uma posição. Tem 19 anos e uma margem de progressão incrível para ser um uma superestrela. Isto se... continuar a jogar basquetebol. Sim, porque dias depois de se tornar famoso espantou meio mundo ao afirmar que o desporto dele é o futebol americano e que o basquetebol é o que faz para ganhar a vida, porque o futebol não o chamou. Porque tentar a sorte na modalidade, tentou.

Falando ao canal televisivo ESPN sobre a chegada à NBA, afirmou: "O basquetebol... não é bem a minha cena. Levo-o no coração, encanta-me... mas comecei no futebol [americano] e isso não esqueço. Para mim, agora, o basquetebol é o mais importante porque é aquilo que sinto que vai ajudar-me a conseguir muitas coisas que pretendo. Jogar básquete é o que eu faço. É um trabalho, tenho a sensação de estar a trabalhar. Encanta-me".

Presente na entrevista, o treinador pessoal de Edwards apressou-se a matizar a questão dos amores do jogador dizendo que, afinal de contas, do que ele não gosta lá muito é de ver basquetebol, não tem a ver com jogar. Se a intenção era minimizar eventuais danos, o jogador pegou no tema e pôs mais achas para a fogueira. "Para ser sincero, nem sequer posso ver jogos de básquete", acrescentando que se fosse escolhido no draft da NFL trocaria logo de modalidade. "No futebol podes fazer o que quiseres em campo. Podes atirar a bola contra o chão, dançar... fazer o que quiseres nas celebrações. Podes ser tão desrespeitoso quanto quiseres. Na NBA não podes fazer nada disso ou multam-te".

O rapaz ainda não jogou e já deu nas vistas por duas vezes: ou ser escolhido e ao falar. Anthony Edwards, o n.º 1 do draft, tem 19 anos, uma idade pouco comum para se chegar à NBA. Kobe Bryant, LeBron James e Giannis Antetokounmpo foram escolhidos quando ainda tinham 18 anos; Kevin Durant tinha 19; Magic Johnson, Stephen Curry e James Hardem, 20; Michael Jordan cumpria 21; Karim Abdul-Jabbar 22 e Larry Bird 23.