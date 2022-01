Taça Hugo dos Santos: Benfica agenda embate com Sporting na final

O Benfica vai, assim, defrontar o Sporting na final da Taça Hugo dos Santos, que se realiza no domingo, às 18h00, no mesmo Pavilhão Multiusos de Sines.

O Benfica venceu hoje a Oliveirense por 97-91, na segunda meia-final da Taça Hugo dos Santos em basquetebol, e "agendou" encontro com o Sporting no domingo, no mesmo pavilhão, em Sines, na final da competição.

Com o base Frank Gaines a assinar quase um terço dos pontos (31) da equipa, os "encarnados" garantiram o triunfo com uma boa reação no terceiro período, apesar da boa réplica do conjunto de Oliveira de Azeméis, e vão à procura, no domingo, de somar o sétimo troféu do seu palmarés.

Gaines assumiu, desde o primeiro minuto, o protagonismo na hora de lançar ao cesto (oito pontos no primeiro período) e, com Betinho Gomes a dominar a luta das tabelas, o Benfica adiantou-se, desde logo, para uma vantagem de sete pontos (26-19).

O início do segundo período foi marcado por alguma ineficácia, mas com a Oliveirense, em melhor plano, a conseguir um parcial de 6-0 para reduzir a desvantagem (26-25) nos primeiros cinco minutos, antes de as duas equipas "dispararem" e chegarem ao intervalo empatadas (40-40) graças a uma segunda metade do período novamente favorável aos nortenhos (15-14).

O ritmo "frenético" manteve-se ao longo do terceiro período, que após cinco minutos de equilíbrio de parte a parte (15-14), terminou com um parcial de 31-23 favorável às "águias", depois de a equipa de Norberto Alves ganhar ascendente na reta final para entrar nos últimos 10 minutos a vencer por 71-63.

A vantagem conquistada no terceiro quarto foi crucial para os "encarnados", pois, apesar de um novo parcial favorável de 13-7 na primeira metade do último período, que "cavou" uma diferença de 14 pontos (84-70), a Oliveirense nunca "desarmou" e conseguiu reduzir para os 97-91 finais.

O Benfica vai, assim, defrontar o Sporting na final da Taça Hugo dos Santos, que se realiza no domingo, às 18h00, no mesmo Pavilhão Multiusos de Sines, onde também hoje os "leões" venceram o FC Porto por 82-76 na primeira meia-final.

Será o terceiro encontro entre "águias" e "leões" neste mês, tendo o Sporting levado a melhor nos dois desafios anteriores, por 74-63, na Liga portuguesa, e 72-64, na FIBA Europe Cup.