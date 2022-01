Taça Hugo dos Santos: adjunto do Sporting diz onde esteve o segredo frente ao FC Porto

Declarações de António Paulo Ferreira, treinador-adjunto do Sporting, após a vitória frente ao FC Porto, na Taça Hugo dos Santos.

Partida: "Foi um jogo muito equilibrado de parte a parte, como se antevia. Nem sempre bem jogado, com muitos "turnovers', mas emotivo. A chave do encontro foi a forma como no terceiro quarto conseguimos uma vantagem que nos permitiu solidificar a forma como, entretanto, conseguimos equilibrar a defesa. Ganhámos com todo o mérito."

A chave: "Na antevisão, disse que a chave seria, ofensivamente, não nos deixarmos perturbar pela intensidade defensiva do FC Porto. Resolvido esse problema, acreditávamos que conseguiríamos lançar de forma mais confortável e, necessariamente, as percentagens subiriam. E, nesse sentido, foi conseguido."

Final: "Uma final é uma final. Viemos com uma vontade imensa de ganhar o primeiro jogo, sabendo que só ganhando hoje poderíamos estar na final. O primeiro objetivo foi conseguido e uma final ganha-se, faz-se tudo para o conseguir. Independentemente do adversário, toda a nossa motivação vai estar presente para levar esta Taça para o museu do Sporting".