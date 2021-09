Supertaça Feminina: Benfica bate Vitória de Guimarães e levanta troféu pela primeira vez

Redação com Lusa

Triunfo das encarnadas pela margem mínima (77-75), em Coimbra

O Benfica conquistou hoje a sua primeira Supertaça de basquetebol feminino ao vencer o Vitória de Guimarães, por 77-75, em jogo disputado em Coimbra, que marcou o arranque da nova época da modalidade.

A formação encarnada entrou melhor e dominou os dois períodos da primeira parte, embora a equipa vimaranense tenha encurtado a distância no marcador a partir do segundo período, com o resultado ao intervalo a assinalar 43-34.

No segundo tempo, o equilíbrio acentuou-se e o Vitória de Guimarães foi a perder 63-58 para o quarto e último período de jogo.

Os vimaranenses foram encurtando distâncias e, a quatro minutos e 16 segundos do final da partida, passaram para a frente do marcador (71-73), num triplo de Catarina Mateus.

Com os instantes finais a serem bastantes empolgantes, o Benfica, que tinha dominado o marcador durante todo o jogo, conseguiu voltar à liderança do marcador num triplo de Taylor Peacocke, a três minutos do final.

Até ao apito final dos árbitros, o Benfica manteve a distância no marcador e conquistou o primeiro troféu da época.

Raphaella Silva, com 30 pontos, destacou-se largamente na equipa lisboeta, incluindo dois triplos concretizados em outras tantas tentativas, enquanto Kahlia Lawrence foi a melhor da formação minhota, com 20 pontos.