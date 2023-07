Summer League da NBA: Neemias Queta abre com duplo-duplo

Ainda com futuro por definir, poste luso teve estreia promissora no California Classic.

Neemias Queta iniciou o California Classic da Summer League da NBA a mostrar serviço por Sacramento, que, a 29 de junho, exerceu o direito de preferência sobre o poste luso ("qualifying offer"), tornando-o agente-livre restrito - a formação californiana pode sempre responder a qualquer oferta que surja de outras equipas da NBA.

No torneio que junta San Antonio, Charlotte, LA Lakers, Miami e Golden State, os Kings superaram os Warriors por 100-94, com duplo-duplo do português, que, melhor na segunda parte, terminou com 11 pontos, dez ressaltos, três desarmes de lançamento e duas assistências. O gigante do Vale da Amoreira foi o segundo jogador mais utilizado (29 minutos), apenas atrás do extremo Keegan Murray (31), lutando para agarrar um lugar, depois de as primeiras movimentações no mercado não lhe terem sido muito favoráveis.

No que diz respeito ao jogo interior, no qual Domantas Sabonis é intocável, Sacramento enviou Richaun Holmes para Dallas na noite do Draft e deixou Chimezie Metu rumar a Phoenix, mas acertou mais um ano com Alex Len e adquiriu Sasha Vezenkov (MVP da Euroliga). Ainda com o regresso de Trey Lyles e a oferta de um vínculo "standard" ao rookie Colby Jones, o plantel começa a ficar preenchido. Dois contratos "two-way" (duas vias) já foram assinados com Keon Ellis e Jalen Slawson, sobrando, pelo atual contrato coletivo de trabalho, um terceiro que poderia pertencer novamente a Queta, repetindo o tipo de ligação das duas últimas épocas.