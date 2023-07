Sub-18: Portugal perde com Polónia nos "oitavos" do Europeu feminino

Jovem seleção portuguesa de basquetebol vai agora procurar evitar a despromoção.

A seleção portuguesa feminina de sub-18 de basquetebol perdeu com a Polónia por 81-63, nos oitavos de final da Divisão A do Campeonato Europeu, que se disputa em Konya, Turquia, e vai procurar agora evitar a despromoção.

Depois de vencer o Grupo A, as lusas enfrentaram nos oitavos de final as polacas, que terminaram em quarto lugar a poule B, mas não foram capazes de seguir em frente, num jogo em que já perdiam ao intervalo por 49-32.

No terceiro período, Portugal ainda conseguir uma ligeira reação, mas nunca colocou em causa a vitória da Polónia, que geriu a partida de forma sempre confortável e terminou com uma vantagem de 18 pontos.

Do lado português esteve em destaque Clara Silva, com 19 pontos e 13 ressaltos, enquanto no lado das polacas a melhor foi Dominika Ullmann, com 27 pontos e nove ressaltos.

A Polónia segue em frente na competição e vai enfrentar nos quartos de final a Sérvia, enquanto Portugal fica arredado de lutar pelos lugares cimeiros e vai disputar um posto entre o nono e o 16.º, sabendo que os três últimos (14.º, 15.º e 16.º) vão ser despromovidos à Divisão B.

A seleção lusa vai defrontar a Finlândia na quinta-feira, derrotada nos "oitavos" frente às sérvias, e um triunfo garante logo a manutenção na Divisão A, enquanto a derrota deixa a equipa em risco de descer.