Sub-16: seleção feminina com Letónia, Bélgica e Rússia no Europeu

Munique acolheu os sorteios para os campeonatos da Europa jovens de basquetebol.

A seleção portuguesa de sub-16 feminina de basquetebol ficou no Grupo C do Campeonato da Europa, enfrentando as congéneres da Letónia, Bélgica e Rússia, na competição que vai decorrer em agosto, em Matosinhos, ditou esta terça-feira o sorteio.

A cidade alemã de Munique acolheu os sorteios para os campeonatos da Europa jovens de basquetebol, que vão decorrer no verão, marcando o regresso destas competições depois da paragem ditada pela pandemia de covid-19.

A seleção portuguesa de sub-16 feminina está presente na Divisão A e vai disputar a competição que decorre na cidade portuguesa entre 19 e 27 de agosto.

A outra equipa portuguesa presente numa Divisão A, no caso os sub-20 masculinos, vai defrontar Israel, Grécia e Itália no grupo B do Campeonato da Europa, numa competição que decorre em Podgorica, Montenegro, entre 16 e 24 de julho.

Já a equipa feminina de sub-20 feminina está na Divisão B e vai enfrentar Eslovénia, Eslováquia e Noruega, em Skopje, Macedónia do Norte, entre 09 e 17 de julho.

Quanto aos sub-18, as equipas feminina e masculina estão na Divisão B. Em masculinos, Portugal vai enfrentar a Letónia, Hungria, Eslováquia, Suíça e Roménia, em Oradea, Roménia, entre 29 de julho e 07 de agosto, enquanto em femininos defronta Bósnia-Herzegovina, Grã-Bretanha, Luxemburgo e Macedónia do Norte, em Oberwart, na Áustria, entre 05 e 14 de agosto.

Em relação aos sub-16 masculinos, também na Divisão B, Portugal terá pela frente a Bósnia-Herzegovina, Grã-Bretanha, Suécia, Bielorrússia e Noruega, numa competição que se vai disputar em Sofia, na Bulgária, entre 11 e 20 de agosto.

Nuno Manaia, diretor técnico nacional, referiu ser difícil analisar os sorteios, uma vez que devido à pandemia de covid-19 o valor das diferentes gerações de jogadores não é conhecido.

"Queremos manter as seleções de sub-20 masculinos e sub-16 femininos na Divisão A. Para as seleções que se encontram na Divisão B, queremos estar entre os oito primeiros lugares, estar próximo da subida de divisão", afirmou, citado pela Federação Portuguesa de basquetebol.