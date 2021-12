Stephen Curry aponta a recorde imbatível: 5000 triplos não são uma ilusão

Atirador de Golden State superou os 3000 triplos, pode chegar aos 4000 dentro do atual contrato e os 5000 não são uma ilusão

Duas semanas depois de ter superado os 2973 triplos de Ray Allen, transformando-se no melhor atirador da história da NBA, Stephen Curry atingiu outra marca histórica, ao superar os 3000 - já conta 3004 -, por sinal num jogo pobre de Golden State, que ainda recuperou 24 pontos de desvantagem frente a Denver, mas acabou por perder (86-89) numa noite em que Nikola Jokic (22 pontos e 18 ressaltos) brilhou. Ficaram os recordes e muitas contas para fazer.

Foram dois máximos num só: frente a Denver, o maior triplista da história superou os 3000 e fez o 157.º jogo seguido a acertar além dos 7,24 metros. Mas Denver estragou a festa de Golden State

O base atirador de Akron, que por acaso se estreou na NBA sem qualquer triplo - foi ao segundo jogo, em Phoenix, a 30 de outubro de 2009, que iniciou a caminhada até aos atuais 3004 -, teve de esperar pelo terceiro quarto para acertar de fora a primeira de cinco vezes, em 14 tentativas. Era também o 157.º jogo seguido com triplos, igualando o recorde que estabelecera entre 2014 e 2016.

Estando, aos 33 anos, com uma média de 5,4 triplos por jogo, a melhor da sua carreira, Curry irá atingir os 4000 ainda dentro do atual contrato com Golden State - receberá 201 milhões de dólares (€177 milhões) até 2026, sendo o mais bem pago da NBA -, se não tiver lesões como a que praticamente lhe custou a época de 2020.

Há 13 anos na NBA, pode pensar nos 5000 triplos se jogar 18 épocas, tal como Ray Allen e Reggie Miller, que lhe sucedem na tabela de melhores triplistas, com 2973 e 2560.

Sendo esta a época em que mais atira (13,5 vezes por jogo, outro recorde, se mantiver o número) e não estando longe da sua eficácia incomparável (43,1% de carreira, 39,7% este ano), Curry segue na rota de outro máximo incrível, os 402 triplos de 2016, tendo chegado a um ponto em que se bate com os próprios recordes, tal a velocidade com que superou os anteriores registos - havendo apenas dez jogadores acima dos 2000 triplos, Reggie Miller precisou de 1077 jogos para lá chegar, Ray Allen de 824 e Curry de 597.

Curiosamente, e com um total de 19 321 pontos na carreira, o atirador está muito longe do melhor pontuador da atualidade, LeBron James. O líder dos Lakers atingiu os 36 001 na vitória em Houston e é o terceiro da história, atrás de Kareem Abdul-Jabbar (38 387) e Karl Malone (36 928).