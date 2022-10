Sportiva perde frente ao Grengewald na qualificação para a Eurocup feminina

Redação com Lusa

O encontro da segunda mão da fase de qualificação está marcado para a próxima quarta-feira (12 de outubro) no Centro Desportivo Am Sand, no Luxemburgo.

A União Sportiva perdeu na quinta-feira, em Ponta Delgada, frente ao Grengewald, do Luxemburgo, por 49-52, em jogo da primeira mão da fase de qualificação da Eurocup feminina de basquetebol, em que a equipa açoriana foi displicente na finalização.

Em destaque estiveram Emanuely de Oliveira (18 pontos) para o conjunto português e Samantha Logic (22) para o Grengewald, numa partida em que a Sportiva apenas acertou sete das 31 tentativas de triplos.

Jogo realizado no Pavilhão Sidónio Serpa em Ponta Delgada.

União Sportiva - Grengewald , 49-52.

Ao intervalo: 25-27.

Sob a arbitragem de Amel Dahra, Yasmina Alcarraz Moreno e Sandra Sánchez González, as equipas alinharam e marcaram:

União Sportiva (49): Eva Carregosa (9), Susana Carvalheira (6), Nicole Clavier, Alyesha Lovett (2) e Luana Serranho (2). Jogaram ainda Alyssa Cerino (12), Emanuely de Oliveira (18), Mariana Teixeira e Sofia Ferreira.

Treinador: Ricardo Botelho.

Grengewald (52): Lisy Hetting (6), Tessy Hetting, Dejza James (21), Samantha Logic (10) e Katarina Vuckovic (15). Jogou ainda Wolff.

Treinador: Francesco Tomas Manti.

Marcha do marcador: 14-10 (primeiro período), 25-27 (intervalo), 37-43 (terceiro período), 49-52 (resultado final).

Assistência: cerca de 150 espectadores.