Sporting volta a vencer FC Porto e está a uma vitória da final da Liga Betclic

Leões venceram os dois jogos em casa do FC Porto. O terceiro jogo será em Lisboa

O Sporting voltou a vencer o FC Porto, desta vez por 93-91, somando a segunda vitória nas meias-finais do play-off da Liga Betclic. Sendo assim, a equipa de Pedro Nuno passa a estar a um triunfo de chegar à final do campeonato, bastando para isso vencer o terceiro jogo, agendado para dia 26, no pavilhão João Rocha, em Lisboa.

No primeiro jogo, também em casa do FC Porto, os verdes e brancos já haviam ganho por 80-88.